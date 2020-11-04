Gaziantep'te yağış uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gaziantep'te yağış uyarısı

04.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:40
Gaziantep'te yağış uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayarak, 05 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar Gaziantep il genelinde hava şartlarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yağışların yerel kuvvetli metrekareye 25 ile 60 kilogram olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gaziantep'te kurulan atölye ile engellilerin eli ve ayağı oluyor
Gaziantep'te kurulan atölye ile engellilerin eli ve ayağı oluyor
13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te
13'üncü uluslararası öğrenci buluşmaları Gaziantep'te
Gaziantep'te okullara malzeme desteği
Gaziantep'te okullara malzeme desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Ajda Pekkan Hande Demir İkbal Gürpınar
Spor Gökhan Töre Adem Ljajic Eddie Newton Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yağış uyarısı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 15:39:54. #1.14#
title