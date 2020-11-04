Gaziantep'te yağış uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava değerlendirmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinden başlayarak, 05 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar Gaziantep il genelinde hava şartlarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yağışların yerel kuvvetli metrekareye 25 ile 60 kilogram olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı