Gaziantep'te saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te saklandığı evde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.F'nin Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı saklandığı yerde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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