Gaziantep'te örtü yangını

14.10.2019 11:24

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.



İslahiye ilçesi Tandır Mahallesi Çobanateşi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangın, İslahiye Orman İşletme ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 2 arazöz ve 2 su tankının müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınında ağaçların zarar görmediği kaydedildi.

Kaynak: AA