GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı
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GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı

26.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:47

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu caddelerde denetimleri sıkılaştıran ekipler, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu caddelerde denetimleri sıkılaştıran ekipler, maske ve mesafe kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Konya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'e varan artışlarımız oldu." açıklaması üzerine Gaziantep'te denetimler daha da arttı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Karagöz ve Gaziler'de polis ve zabıta ekipleri megafonla maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarı yaptı.

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Söz konusu caddelerde yaklaşık 45 dakika yaya olarak devriye atan ekipler, maske takmayan 32 kişiye idari para cezası kesti.

Ceza kesilen kişilerden Ahmet Kestanlıoğlu, gazetecilere, dalgınlığına geldiğini belirterek, "Cezayı hak ettim. Çünkü maskemi düzgün takmadım. Herkesin kurallara mutlaka uyması gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamak lazım." dedi.

Havanın yağışlı olmasına rağmen söz konusu caddelerde yoğunluğun olması dikkati çekti.

GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı
GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı
GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı
GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri yoğunlaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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