Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 45 şüpheliden 11'i tutuklandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Mart tarihlerindeki 36 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından olaylarla ilgili 45 şüpheli, çeşitli adreslerde yakalandı. Bazılarının suçüstü yakalandığı zanlıların adreslerindeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.