05.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:20

Gaziantep'te 915 polisle uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 915 polisin katılımıyla 24 saat süren hava destekli operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 Aralık'ta 915 polisle operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Hoşgör ve Savcılı mahalleleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpekleriyle yapılan operasyonda 135 adrese baskın yapıldı. 29 ikamet, 106 umuma açık yerin arandığı 24 saat süren operasyonda 1320 araç ile 4 bin 260 kişinin üzeri arandı. Aramalarda 960 gram eroin, 780 gram esrar, 240 gram metamfetamin, 170 gram bonzai, 245 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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