Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

26.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:48
Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda, orta ve şut organizasyonları gerçekleştirildi, dar alanda çift kale maç yapıldı.

Tedavisi devam eden Kevin Mirallas'ın katılmadığı antrenmanı, kulüp başkan vekili Mahsum Altunkaya ve asbaşkan Müslüm Özmen de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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