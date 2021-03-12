GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
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GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

12.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:20

GAZİ Mahallesi olaylarının 26'ncı yıldönümünde hayatını kaybedenler yürüyüşle anıldı.

GAZİ Mahallesi olaylarının 26'ncı yıldönümünde hayatını kaybedenler yürüyüşle anıldı.

Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerden itibaren toplanmalar başladı. Ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açan kalabalık grup, saat 13.00'da yürüyüşe geçti. Gazi Cemevi'nden eski postanenin önüne gelen grup burada ölenler için karanfil bıraktı.

Grup daha sonra olayın ilk gerçekleştiği kahvehaneye doğru yürüyüşüne devam etti. Kahvehane önüne de karanfil bırakan grup mezarlığa yürüdü. Olaylara hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlar başında gözyaşı döktü, dualar etti. Mezarlara karanfil bırakıldıktan sonra grup olaysız şekilde dağıldı.

GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
GAZİ MAHALLESİ OLAYLARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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