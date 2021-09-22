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Garden x Carnival 26 eylül'de başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Garden x Carnival 26 eylül'de başlıyor

Garden X Carnival, 26 Eylül Pazar günü İstanbul'da başlıyor.

İstanbulDHAGarden X Carnival, 26 Eylül Pazar günü İstanbul'da başlıyor.

House müziğin dünyadaki en önemli temsilcilerinden Alman ikili Tube & Berger'in sahne alacağı, Lokal Sahne'nin önemli DJ'lerinden Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin'in performanslarına, alanının en başarılı isimlerinden graffiti ustası Reach Geblo ve geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak harikalar yarattığı özgün sanat eserleriyle dikkat çeken Sebahat Karcı'nın canlı çalışmaları eşlik edecek. Alana kurulacak geniş "Food Court" alanında Hilton'un mutfağından çıkacak leziz sokak lezzetleri, rengarenk bir sunumla gün boyu katılımcıların hizmetinde olacak. İskoçya'nın bir zürafa kadar uzun olan en yüksek imbiklerinde iki kez distile edilen, yeryüzündeki en iyi 100 barmenin danışmanlığında, dünyanın karıştırılmak üzere üretilmiş ilk "Single Malt"ının baş kahramanı olacağı enfes mixler alandaki barlardan etkinlik boyunca servis edilecek.  Etkinlik süresince devam edecek olan aktivasyon, oyun ve sürprizler, katılımcılara özgün bir karnaval deneyimi yaşatacak. Genç, dinamik, maceracı, cüretkar ve meraklı. Garden X Carnival, kendini bu dünyaya ait hissedenleri 26 Eylül'de Hilton İstanbul Bosphorus'a bekliyor!


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