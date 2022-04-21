AMD, yeni ekran kartı RX 6400'ü piyasaya sürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AMD, yeni ekran kartı RX 6400'ü piyasaya sürdü

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
AMD, yeni ekran kartı RX 6400'ü piyasaya sürdü

AMD, giriş seviyesi Radeon RX 6400 ekran kartını 160 dolarlık fiyat ile sessizce piyasaya sürdü ve bugüne kadarki en uygun fiyatlı RX 6000 serisi ekran kartı olduğu bildirildi.

Performans açısından AMD RX 6400, GTX 1050 Ti ve GTX 1650'den daha üstün performans sunarken daha az güç tüketiyor. Bu sayıların bağımsız testlerde geçerli olduğunu varsayarsak ve PCIe 4x sınırlamalarını engellersek, sıradan oyunculara hitap edecek bir ekran kartıdır.

AMD YENİ EKRAN KARTINI PİYASAYA SÜRDÜ

AMD Radeon RX 6400 ekran kartını satın almayı düşünüyorsanız, sınırlamaların farkında olmanız önemlidir. Sadece birer adet HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 çıkışları bulunuyor. PCIe x4 sınırlaması da var. Bu seviyedeki bir kart, PCIe 4.0 veya PCIe 3.0 sisteminde önemli bir darboğazla karşılaşmamalıdır, ancak eski bir PCIe 2.0 sistemi ile yapılabilir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Sınırlamaların farkında ve çok fazla bir performans beklemiyorsanız, RX 6400'ü satın alabilirsiniz. 160 dolarlık yurtdışı fiyatı ile piyasaya sürüldü ancak, Türkiye pazarlarında henüz yerini almadı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

AMD, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title