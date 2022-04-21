AMD, yeni ekran kartı RX 6400'ü piyasaya sürdü

Performans açısından AMD RX 6400, GTX 1050 Ti ve GTX 1650'den daha üstün performans sunarken daha az güç tüketiyor. Bu sayıların bağımsız testlerde geçerli olduğunu varsayarsak ve PCIe 4x sınırlamalarını engellersek, sıradan oyunculara hitap edecek bir ekran kartıdır.

AMD YENİ EKRAN KARTINI PİYASAYA SÜRDÜ

AMD Radeon RX 6400 ekran kartını satın almayı düşünüyorsanız, sınırlamaların farkında olmanız önemlidir. Sadece birer adet HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 çıkışları bulunuyor. PCIe x4 sınırlaması da var. Bu seviyedeki bir kart, PCIe 4.0 veya PCIe 3.0 sisteminde önemli bir darboğazla karşılaşmamalıdır, ancak eski bir PCIe 2.0 sistemi ile yapılabilir.

Sınırlamaların farkında ve çok fazla bir performans beklemiyorsanız, RX 6400'ü satın alabilirsiniz. 160 dolarlık yurtdışı fiyatı ile piyasaya sürüldü ancak, Türkiye pazarlarında henüz yerini almadı.