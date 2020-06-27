Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı oyuncular dinamik ısınma ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Kaynak: DHA