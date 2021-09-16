Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
Galatasaray-Lazio maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu konuk etti. Peki Galatasaray-Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Lazio canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray-Lazio maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?
GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı.
GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Lazio maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?
Galatasaray-Lazio maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ İZLE!
Galatasaray-Lazio maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
GALATASARAY - LAZİO EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
GALATASARAY - LAZİO MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Maçta Galatasaray 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Galatasaray'ın golleri:
- 66. dakika : Thomas Strakosha (Kendi kalesine)
MAÇ SONUCU
GALATASARAY 1 - 0 LAZİO
GALATASARAY - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021