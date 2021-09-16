Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

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Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Galatasaray-Lazio maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu konuk etti. Peki Galatasaray-Lazio maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Lazio canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray-Lazio maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül Perşembe saat 19:45 'de başladı.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lazio maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray-Lazio maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - LAZİO MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray-Lazio maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

GALATASARAY - LAZİO EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

GALATASARAY - LAZİO MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Galatasaray 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Galatasaray'ın golleri:

  • 66. dakika : Thomas Strakosha (Kendi kalesine)

MAÇ SONUCU

GALATASARAY 1 - 0 LAZİO

GALATASARAY - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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Haber: Galatasaray-Lazio maç özeti izle! 16 Eylül UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lazio maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç! - Haberler
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