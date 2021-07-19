Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda eşleştiği PSV'ye elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu turda PSV'ye elenirse, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoç takımlarından St. Johnstone ile eşleşecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
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Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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