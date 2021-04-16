Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı
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Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.  İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Galatasaray, Göztepe maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket edecek.Bu arada Donk, Babel, Martin Linnes, DeAndre Yedlin, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed, Göztepe maçının kadrosunda yer almadı;Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:  

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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