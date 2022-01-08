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Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istedikleri oyunu ortaya koyamasalar da aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istedikleri oyunu ortaya koyamasalar da aldıkları 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

Keleş, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Keleş, "Karşılaşmaya iyi başladık ve golü bulduk. Bundan daha iyi oyunlar oynuyoruz. İkinci yarı oyun mücadeleye döndü. Galibiyet istiyorduk. Çok fazla pozisyon yakalayamadık. Galatasaray'ın da pozisyonları var. Onlar da kazanabilirdi. Bizim de eksiklerimiz var. Buraya 7-8 eksikle geldik. Bunlar oyunumuzu etkiledi. İstediğim oyun olmadı ama önemli olan 3 puandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Galatasaray'dan kiraladıkları kaleci Okan Kocuk'un Fernando Muslera'nın sakatlığında geri dönme olasılığının olup olmadığının sorulması üzerine Keleş, "Dedikodular ve varsayımlar vardı ama bize yansıyan bir şey yoktu. Okan bizim oyuncumuz. Bir seneliğine kiraladık.

Geldiği günden beri müthiş bir performans gösteriyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Bugün de gol yemedi ve müthiş bir mücadele gösterdi. Formasının hakkını verdi. Ben çok memnunum. Kalmasından yanaydım. Maç öncesinde de bizimle devam edeceğini söyledi. Okan elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Hakan Keleş

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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