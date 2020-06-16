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GAGİAD 27 yaşında

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, dernek kuruluşunun 27. yılını yayımladığı mesaj ile kutladıGAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, 27 yıllık serüvene nasıl başlandığını anlatarak, "17 Haziran 1993 yılında Kurucu Başkanımız Sayın Adil Sani...

GAGİAD 27 yaşında
16.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:42

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, dernek kuruluşunun 27. yılını yayımladığı mesaj ile kutladı

GAGİAD Başkanı Koçer, mesajında, 27 yıllık serüvene nasıl başlandığını anlatarak, "17 Haziran 1993 yılında Kurucu Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu teşebbüsleriyle 44 kurucu üye ile kurulan, Haziran 2020 itibariyle üye sayısı 288'e ulaşan ve üye sayısı her geçen gün artan GAGİAD, belirlediği hedefler ve dernek tüzüğü çerçevesinde çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmektedir. 27 yıldır şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine farklı alanlarda katkı sağlamış olan derneğimizin, hedeflerineulaşmasında tüm üyelerimizin ve paydaşlarımızın bizlere verdikleri desteğin anlam ve önemini çok iyi biliyoruz. Bu destek ve güveni yanımızda hissettiğimiz sürece GAGİAD'ın imajını ve saygın yerini daha nice yıllar sürdüreceğine inanıyorum. GAGİAD olarak değerli projelerimizi hep ilklerle taçlandırdık. Türkiye'deki GİAD'lar içerisinde TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Güvence Belgesini ilk alan ve benzer kuruluşlar arasında "Kadınlar Kurulu"nu ilk kuran dernek olduk. 1997 yılında Gaziantep'e yeşil alan kazandırmak üzere 123.300 metre kare alan üzerine "GAGİAD Ormanı" projemizi hayata geçirirken, eğitim olanaklarını iyileştirmek üzere ilimizde eğitim kurumlarına çeşitli destekler sağladık.Yıllardır yürüttüğümüz kapsamlı sosyal sorumluluk, ekonomik ve kültürel projelerimizle sürdürülebilirliğimizi kalıcı hale getirdik.Üyelerimize ve Gaziantep'e kaliteli hizmetler sunmayı ilke edinen derneğimiz hızla küreselleşen dünya üzerinde Türkiye'nin ve Gaziantep'in hak ettiği yeri alması için, üzerine düşen görevleri çalışarak ve inanarak yerine getirme gayreti içindedir. Hepimizin bildiği üzere ülkelerin küresel ölçekteki yerini, kapasiteleri ve teknolojik gelişimi belirliyor.Bizde bu kapsamda Ar-Ge ve İnovasyon odaklı yatırımların dijitalleşmeyle birlikte arttırılması gerektiğine inanıyor,çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vermeye çalışıyoruz.Ayrıca Endüstri 4.0 gibi geleceğin sanayini inşa edecek bir alanda kendimizigeliştirip, güçlendirmeyi temel bir anlayış olarak benimsiyor, konu hakkında ki yeni yaklaşımları titizlikle takip ediyoruz. Yeni dönem değişen ve gelişen dünya düzeniyle birlikte E-Ticaretin önemi de artmaya başlamıştır. E-Ticaretle markalar doğru stratejilerle, hacimlerini büyütebilir, global dünyada söz sahibi olabilirler. Bizde GAGİAD çatısı altında devamlılığı olan büyüme hedefleri paralelinde üyelerimizi bu konularda bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha güçlü yarınlar hedefi ile yola devam ettiklerini vurgulayan Koçer, "27 yıldır "Gücünüz, gücümüzdür" prensibimiz bize markalaşma başarısını da beraberinde getirdi. Bundan sonra da yeni projelerimizle, markamızı ve hizmet kalitemizi hep daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışacağız.Bugün görüyoruz ki derneğimiz doğru zamanda yapılan doğru çalışmalarımızla çatımız altında ki tüm üyelerimize adeta bir okul ve rehber görevi görmektedir. Bundan sonra da, prensiplerimizden ödün vermeden ve 27 yıl önce büyüklerimizin kurarken duyduğu heyecanıyitirmeden,GAGİAD Bayrağı altında değerli üyelerimizle başka başarılar kazanmak üzere daha güçlü yarınlar için yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda bugüne kadar derneğimize değerli katkıları olan başta Başkanlarımıza, Yönetim Kurullarımıza, Komisyonlarımıza, Üyelerimize ve geride bıraktığımız 27 yılda GAGİAD'ınbugünlere gelmesinde emeği geçen herkese en içten teşekkür, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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