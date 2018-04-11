"Füzeler Geliyor" Diyen Trump'a Rusya'dan Yanıt: Füzeler Teröristleri Hedef Almalı

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından." diyen ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan anında yanıt geldi: Akıllı füzeler meşru hükümeti değil, teröristleri hedef almalı.

"AKILLI FÜZELER TERÖRİSTLERİ HEDEF ALMALI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye atacaklarını duyurduğu akıllı füzelerin hükümet güçlerine doğru değil teröristlere doğru uçması gerektiğini savunarak, "Müfettişler şimdi akıllı füzelerin kimyasal uygulamaların tüm kanıtlarını yok edeceği konusunda uyarıldılar mı? Ya da tüm düşünce, provokasyonun izlerini akıllı füzelerle hızla örtmek ve uluslararası müfettişlerin delil olarak hiçbir şeyi aramamaları için mi?" açıklamasını yaptı.

"HAZIR OL RUSYA, FÜZELER GELİYOR"

ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, " BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP "TÜM İHTİMALLER MASADA" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.