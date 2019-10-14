Fransa-Türkiye
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Stade de FranceHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman,...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Stade de France
Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)
Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz