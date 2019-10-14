Fransa-Türkiye

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Stade de FranceHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman,...

14.10.2019 20:30
Fransa-Türkiye

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Fransa-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman, Griezmann, Matuidi, Ben Yedder

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.