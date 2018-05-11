- Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" tartışmasına tepki

Tepki için toplanan kalabalık

Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu'nun açıklaması

- Mardin

Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen aralarında Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, "Kudüs ümmetindir Kudüs'e sahip çık", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" pankartları açtı.

Sivil toplum kuruluşu platformu adına açıklama yapan Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Filistinlilerin kadın ve çocuklarla yürüdüğünü belirtti.

İsrail'in ateş açıp masum insanları öldürdüğünü aktaran Timurağaoğlu, ABD'nin ve İsrail'in hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Timurağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e karşı bir iftira kampanyası başlatıldı. Bir bildiri hazırlanarak Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasının istenmesi hadsiz bir tavır. Bu durumu en ağır şekilde lanetliyoruz."