Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm
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Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

27.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:52
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 396 ölüm

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 196 bin 119'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 396 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 51 bin 914'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 557'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 172 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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