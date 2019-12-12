Fransa'da protestolar devam ediyor
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Fransa'da protestolar devam ediyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 8. gününe girdi.

12.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:12
Fransa'da protestolar devam ediyor

'da yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 8. gününe girdi. Grev nedeniyle başta Paris olmak üzere büyük kentlerde, son bir haftadır kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için başkent Paris'te yeniden sokağa çıktı.

Kaynak: AA

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: Fransa'da protestolar devam ediyor
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