Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
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Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

10.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:05
Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 896 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873'e, toplam can kaybı ise 32 bin 684'e yükseldi. Bakanlık, 928'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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