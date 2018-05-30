Fransa'dan Sert Karşılık: ABD Gümrük Tarifeleri ile Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir

Paris'te Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) toplantısında konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Fransa ve Avrupa bir ticaret savaşı istemiyor. Ancak saldırıya uğrarsak, çıkarlarımızı savunmamız gerekir" dedi.

AVRUPA KENDİ ÇIKARLARINI SAVUNACAK

La Maire, ABD'nin Avrupa'dan alüminyum ve çelik ürünleri ithalatına tanıdığı muafiyeti cuma günü sona erdirmesi halinde Avrupa'nın kendi çıkarlarını savunacağını söyledi.

"BİR ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılmadığı takdirde ABD'nin çelik ve alüminyum için gümrük tarifelerinin 1 Haziran'da yürürlüğe girmesini beklediklerini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü, "Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre, gümrük tarifeleri otomatik olarak 1 Haziran gecesi yürürlüğe girecekler. Bir anlaşmaya varmak için görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.