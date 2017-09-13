Forum Erzurum'da "Otağ, Bir Kuruluş Öyküsü" Etkinliği

Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum'un çocuklara yönelik düzenlediği okula dönüş etkinliği 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.



"Otağ, Bir Kuruluş Öyküsü" etkinliğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan önce, bir Türkmen Obası'nın günlük hayatına tanık olan çocuklar tarihimizi eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı yakalıyor.



Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, okulların açılma döneminde çocuklara yönelik özel bir etkinlik düzenliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan hemen önceki dönemde, aynı topraklarda varlık gösteren bir Türkmen Obası'nın günlük yaşamı temasıyla gerçekleşen "Otağ, Bir Kuruluş Öyküsü", Erzurumlu çocukların yoğun ilgisini topluyor.



Forum Erzurum'u ziyaret eden çocuklar, etkinlik kapsamında obanın günlük yaşamı temasıyla bir dizi atölye çalışmasına ve oyunlara katılarak hem eğleniyor hem de tarihimiz konusunda bilgileniyor. Kostüm giyme töreni, oyun hamurundan çanak çömlek yapım atölyesi, kilim dokuma atölyesi, yayık yayma, sepet örücü, at binme, okçuluk gibi faaliyetlerin yanı sıra Forum Erzurum ziyaretçisi minikler Dede Korkut Hikayeleri ile de tanışıyor.



Forum Erzurum yöneticileri, bu farklı deneyimi henüz yaşamamış olan tüm çocuklar, 17 Eylül tarihine kadar 14.00-19.00 saatleri arasında Forum Erzurum'a gidip atölyelerin ve oyunların keyfini çıkarabileceklerini söylediler. - ERZURUM