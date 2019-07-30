Fındığın emanete verilmemesi çağrısı

Alaplı İlçe Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, üreticilere çağrıda bulunarak, "Fındığınızı ihtiyacınız kadar satın, emanete fındık vermeyin." dedi.

Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin ilçede alım yapması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Fındıkta külleme hastalığının bir hayli arttığına dikkati çeken Türkoğlu, "Fındık, göründüğü verimle çuvala girmeyebilir. Stoklarda da hiç fındık yok. Her ne kadar fiyat yüksek görünse de piyasa Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatının üzerine çıkabilir. Bu olasılıkları göz önüne alarak üretici fındığını ihtiyacınız kadar satsın ve emanete fındık vermesin. Emanete fındık veren üreticileri uyaralım. Yeni fındık sezonuna girerken, fındığını zamansız toplamamaları konusunda da tüm üreticilerimizi uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA