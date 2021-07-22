Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Türkiye'den Çin'e 36 milyon dolarlık bakır görünümlü kaldırım taşı gönderdiler

Türkiye'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. İddianamesi de tamamlanan dolandırıcılık olayında, bakır firması, Çin'de fabrikası olan İsviçreli firmaya 10 bin ton bakır sattı. Ancak denetçilerin malları görmesinin ardından bakırların yerine kaldırım taşı konulup, konteynerler de boyandı. 36 milyon liralık dev vurgunda, 13 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir bakır firması, Çin'de üretim gerçekleştiren İsviçreli firmayı, akılalmaz bir yöntemle dolandırdı. Firma yetkilileri, 10 bin ton bakır siparişi aldıktan sonra bakırları hazırladı. Daha sonra denetçiler gelerek, teslimattan önce bakırları kontrol etti. Buraya kadar her şeyin normal gittiği olayda asıl düğüm, denetçiler gittikten sonra çözüldü. Denetçilerin gitmesinin hemen ardından bakırların yerini kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılar, belli olmaması için de konteynerleri bakır rengine boyadı. Ardından Haziran ayındaki ilk paketler yola çıktı.

PEŞ PEŞE 7 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

İlk gemi Çin'e varmadan peş peşe 7 gemi daha yola çıktı. Toplamda 8 gemi 326 konteynır dolusu kaldırım taşı Çin'e gitti. Her gemi limanından ayrıldığında hesaplara para yattı. 10 bin ton bakır karşılığında toplamda 36 milyon dolar para hesaplara yattı.

PARALARINI ALMAK İÇİN BAŞVURDULAR AMA BİR ŞAŞKINLIK DAHA YAŞADILAR

İlk gemi vardığında kaldırım taşlarını gören firma dolandırıldığını anlıyor. Sigorta şirketine başvuruyor parasını almak için ancak firmanın sigorta poliçeleri de sahte çıktı.

FİRMA SAHİBİ VE YÖNETİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Şirket yetkilileri, daha sonra savcılığa başvurdular. İstanbul Mali Şube ekipleri 4 aylık bir takip gerçekleştirdi. 500 saati aşkın güvenlik kamerası incelendi. Devamında dolandırıcılık tespit ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ'da 4 işyeri 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Firma sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Ambarlı Gümrük Limanı'ndan 8 ayrı sevkiyatta gönderilen kaldırım taşının herhangi bir sekteye uğramaması ve deşifre olmadan gemilere yüklenmesi aşamasında Vedat Ulusoy'un, Çağrı Koçoğlu'nun ve Bora İbiş'in görev aldıkları belirtildi. İddianamede şüpheli Ramazan Öner'in bakır fabrikasının ismini diğer firmaya benzer bir isimle değiştirdiği bunun da banka tarafından anlaşılınca ödemeyi alamadığı ve firmasının ismini yeniden eski haline getirdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçun işlendiği ve şahısların emir komuta zinciri halinde çalıştıkları Ambarlı Gümrük Limanı'nda ikiz mühür problemi sebebiyle kalan 2 konteynerin ve Çin'e gönderilen konteynerlerin içinden de kaldırım taşı çıktığının tespit edildiği anlatıldı.

33 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, örgüt yöneticileri olarak yargılanan sanıklar Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar, 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar toplamda 33 yıl 3 aya kadar hapis talebinde bulundu.

'ÖRGÜTE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETMEK'

Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar; Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş hakkında da 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme olarak özel belgede sahtecilik' suçundan aynı oranda hapis cezası talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı