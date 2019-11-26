Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
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Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

26.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:45
Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

Gazze kentindeki Birleşmiş Milletler koordinasyon Ofisi (UNSCO) önünde bir araya gelen Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti. Gösteriye katılanlar, İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın, fotoğrafını taşıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
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