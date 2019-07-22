Filistin Devlet Başkanlığı: "İsrail'in yıkımları sözde Yüzyılın Anlaşması planının parçası"

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına ilişkin, "İsrail'in yıkımları sözde Yüzyılın Anlaşması planının parçası" açıklamasını yaptı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Vadi El-Hummus Mahallesi'ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı. İsrail güçlerinin sabah saatlerinde başlattığı yıkım faaliyetleri devam ederken şu ana kadar en az 70 ev yıkıldı. Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in yıkımlarına ilişkin açıklama yaptı. Yıkımların kınandığı açıklamada, İsrail'in faaliyetleri Filistin meselesinin üzerine örtmeyi amaçlayan sözde Yüzyılın Anlaşması'nı uygulama planının bir parçası olarak nitelendirildi. Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in yıkım faaliyetlerini durdurmak amacıyla ilgili taraflarla temaslarda bulunduğu ifade edilerek, Abbas'ın uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının barışa ulaşmanın tek yolu olduğu belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İHA