Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı

27.11.2020 02:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 03:00
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Sadık el-Mehdi'nin ölümü dolayısıyla Sudan'a taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Sudan Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle Sudanlı yetkililere başsağlığı diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Sudan Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesi nedeniyle Sudanlı yetkililere başsağlığı diledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Mehdi'nin kızı ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi'ye taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, kardeş Sudan halkına başsağlığı dileğinde bulunan Abbas, hem Sudan halkının hem de Mehdi'nin, haklı mücadelesinde Filistin halkına verdiği destekten de övgüyle bahsetti.

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Mehdi, Kovid-19 tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dün sabah yaşamını yitirmişti. Mehdi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi, Oxford Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle iş başına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Abdelrheem Humaida Elfadol

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