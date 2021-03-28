FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev
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FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Kazakistan ile Fransa takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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