FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Fransa mücadelesinde hakem gözlemcisi olarak Orhan Erdemir görev alacak.

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, Kazakistan ile Fransa takımları arasında 28 Mart Pazar günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı