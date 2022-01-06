FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı, gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı, gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K, L.N'yi yakaladı.
Şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Soruşturma sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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