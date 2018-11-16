Fetö Sanığı Eski Savcıya Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik görülen davada, eski cumhuriyet savcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski cumhuriyet savcısı tutuksuz sanık Ali Deveci ile avukatı katıldı.

Sanık Deveci, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "ByLock programını kullanmadım. Söz konusu içerikler bana ait değildir. Kullanıcı adımın kızımın adıyla aynı olması tesadüftür. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve sosyal medya hesaplarından örgütü destekler paylaşımlar yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Deveci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.