FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişi adliyeye sevk edildi
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FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişi adliyeye sevk edildi

01.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:25
FETÖ'nün mahrem asker yapılanmasından 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılması'na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem askeri yapılması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kapatılan askeri okul öncesi S.E.T., TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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