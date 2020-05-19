Fenerbahçe, Barış Sungur'u istiyor Spor Arena / Süleyman ARAT | TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücade eden 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki yıldız adayı Barış Sungur'u kadrolarına katmak için birçok Süper Lig ekibi yarış halinde.

Spor Arena/ Süleyman ARAT | TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücade eden 1928 Bucaspor'un 18 yaşındaki yıldız adayı Barış Sungur'u kadrolarına katmak için birçok Süper Lig ekibi yarış halinde... Genç oyuncuyu isteyen kulüplerden biri de Fenerbahçe ve sarı lacivertliler bu yarışta bir adım önde. Bunun nedeniyse Almanya doğumlu olan golcü futbolcunun gönlünün Fenerbahçe'de olması...

İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş'ın Barış için 500 bin Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin taraflar arasında yapılan son görüşmede renktaş kulübüne 1 milyon lira teklif ettiği öğrenildi.

Ankaragücü de yarışın içinde

Barış'a talip olan diğer kulüplerden Medipol Başaşehir'in 2 milyon lira, Ankaragücü'nün ise 1 milyon 300 bin lirayı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Bu bilgilerin ışığında Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Barış'ın transferi için bizzat devreye girdiği belirtildi.

Hem Koç'un devreye girmesi hem de oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istemesi nedeniyle tarafların anlaşmaya yaklaştığı öğrenildi. 2002 Almanya/ Mannheim doğumlu olan Barış Sungur, sezon başında 1928 Bucaspor'a transfer olmuştu. Barış, ligde iki kez sonradan oyuna girip 1 gol ve 1 asiste imza atmıştı. Barış ayrıca Bölgesel U19 Ligi'nde oynuyor.