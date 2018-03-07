Fatma Şahin 8 Mart Kadınlar Gününü Kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk kültürünün kadını ailenin merkezine aldığını vurgulayarak, özverili ve yapıcı kişilikleriyle elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınların üzerinden toplumun yapılandırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, hemen her toplumun en önemli sosyal aktörünün kadınlar olduğunu belirterek, verimli bir toprak gibi olan kadının, kendisine verilenin karşılığını kat kat geri verdiğini kaydetti.

Kadınların çalışır, üretir, doğurur, büyütür, bugünleri ve yarınları inşa ederek toplum mimarlığı yaptığına değinen Başkan Fatma Şahin, şunları aktardı: "Biz toplum olarak, aileyi temele almış bir kültüre sahibiz. Temele aldığımız ailenin temelini de kadın olarak kabul ederek kadını tam merkeze almış ve toplum yapılanmasını onun üzerinden gerçekleştirmiş bir milletiz. Bizim inancımıza göre 'anne' kimliğiyle ayaklarının altına cennet serilen kadına kültürümüz gösterilmesi gereken en yüksek değeri bahşetmektedir. Özverili ve yapıcı kişilikleriyle elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınlar, aynı zamanda manevi değerlerimizin taşıyıcısı ve koruyucusudur."

2023 ve 2071 hedefleri için

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısının kadından oluştuğuna dikkati çeken Şahin, "Ekonomik ve toplumsal kalkınma yolunda bu oranı görmezden gelmek mümkün değildir. Nüfusun bu yarısı, en az diğer yarısı gibi ekonomik hayat ve diğer alanlarda katkıda bulunmadıkça Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle olan kalkınma yarışında tam başarıyı yakalaması düşünülemez. Toplumsal huzur ve barış, kalkınma ile yakından ilgilidir. Değişen dünya düzeninde sürdürülebilir gelişmede ekonomik kalkınma ne kadar önemli ise dayanışma da bir o kadar önemli. Diğer bir ifadeyle ülkemiz ekonomik kalkınması 2023 ve 2071 hedefleri, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz sadece erkekler tarafından değil, kadınlarımızın da erkeklerle birlikte gösterecekleri çaba ve sağlayacağı katma değerle gerçekleştirilebilecektir" ifadelerine yer verdi.

"Güçlü toplumlar güçlü kadınlardan oluşur"

Aile kurumunun temel taşı, kültürümüzün temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Başkan Şahin, şunları bildirdi: "Güçlü toplumların ancak ve ancak güçlü kadınlardan oluşacağının bilincinde olarak kadınlarımızı güçlendirerek toplumsal hayata ve ekonomimize kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu kapsamda Türkiye kadın haklarını ileriye taşıma ve kadınların insan haklarını garanti altına alma konusundaki çalışmalarını çeşitli sözleşmeler ve mutabakata varılmış uluslararası normlar çerçevesinde yürütmekle birlikte kadınların sosyal hayatın her alanında eşit koşullarda yer almalarına yönelik politik kararlılığını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı tarihimiz boyunca ve gelecek yolculuğumuzdaki gizli kahramanlarımız tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP