Fareye "kanka" diye seslendi, tebessüm ettirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Fareye "kanka" diye seslendi, tebessüm ettirdi

12.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:47

Fareye "kanka" diye seslendi, tebessüm ettirdi Amasya'da bir vatandaşın fareye "Kanka ne yapıyorsun?" diye seslenmesi tebessüm ettirdi.

Fareye "kanka" diye seslendi, tebessüm ettirdi

AMASYA - Amasya'da bir vatandaşın fareye "Kanka ne yapıyorsun?" diye seslenmesi tebessüm ettirdi.

Hayvansever vatandaşın fare ile diyalogları hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş rastladığı fareyi cep telefonu ile yakından görüntüledi. Fare ile diyalog kurmaya çalışan vatandaş ona "Kanka, ne yapıyorsun?" diye seslendi. Tedirgin halde duran fare ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Fareye 'kanka' diye seslendi, tebessüm ettirdi
Fareye 'kanka' diye seslendi, tebessüm ettirdi
Fareye 'kanka' diye seslendi, tebessüm ettirdi
Fareye 'kanka' diye seslendi, tebessüm ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hulusi Akar Meghan Markle
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fareye "kanka" diye seslendi, tebessüm ettirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:49:26. #1.15#
title