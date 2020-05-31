Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı
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Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastıFilistin, (DHA)- Fanatik Yahudiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan ve tekrar ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı.

31.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:48

Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı

Filistin, (DHA)- Fanatik Yahudiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı olan ve tekrar ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı. Baskına tepki gösteren Filistinlilerden 4'ü İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve koronavirüs nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa, 2 ayın ardından tekrar ibadete açıldı. İsrail polisinin de 'eşlik' ettiği belirtilen 75 Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Söz konusu olaya tepki gösteren Filistinlilerden 4'ü İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Mescid-i Aksa, 22 Mart'tan bu yana koronavirüs salgını nedeniyle kapalıydı.

Fanatik Yahudiler, ibadete açılan Mescid-i Aksa'yı bastı

Kaynak: DHA

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