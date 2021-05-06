Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
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Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 7'inci gününde de kaldıkları otelin bahçesinde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam eden aileler, eylemlerine korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanmanın 7'inci gününde de kaldıkları otelin bahçesinde devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 612'inci gününe girdi. Aileler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelin bahçesinde sürdürdü. Van Gürpınar'dan Diyarbakır'a gelen ve kısıtlama nedeniyle çadıra gidemeyen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

"Gel teslim ol, pişman olmayacaksın"

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Yusuf Erdinç, "21 aya yakındır biz buradayız, çocuklarımız için buraya geldik. Oğlum Mikail Erdinç, İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk fakültesini okuyordu, avukat olacaktı. 2015 yılında oğlumu aldılar götürdüler. Oğlum onlar seni korkutuyorlar, bırak gel. Senin yerin değil orası, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir, gel pişman olmayacaksın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlama sürecinde çocuklarının yolunu gözlüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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