DİYARBAKIR (DHA) - Evlat Nöbeti'ndeki ailenin çocuğu ikna çalışması sonucu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesi Pkk'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Örgüt mensubunun ailesinin 870 gündür Diyarbakır'da 'Evlat Nöbeti'nde olduğunu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da Evlat Nöbeti tutan ailelerden birinin daha çocuğuna kavuştuğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma, Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

Haber: ANKARA,

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