Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu
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Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu

Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, korornavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa'da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar" diye konuştu.

05.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:23
Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu

Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, korornavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. 'da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar" diye konuştu.


Kaynak: Hürriyet

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