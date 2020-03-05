Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu

05.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:23

Dermancıoğlu, her hafta İstanbul-Adana arasında uçuş yaptığını, korornavirüs nedeniyle uçağa binerken endişe ettiğini söyledi ve ekledi, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım. Fransa'da arkadaşlarım var sokağa çıkamıyorlar" diye konuştu.



