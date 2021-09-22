ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir temsilcisi elektrikli otomobil TeknoFest'ten 'En İyi Tasarım' ödülüyle döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de lise öğrencileri tarafından hazırlanan elektrikli otomobil, Teknofest'in elektrikli araçlar yarışmasında 6'ncı olurken, 'Teşvik' ve 'En İyi Tasarım' ödüllerini aldı.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 'ESATAMAT' TeknoFest'e katıldı. Teknik kontroller sonrası yarışa katılmaya hak kazanan 'ESATAMAT', ilk turda ikici oldu. İkinci turu ise altıncı olarak tamamlayan Eskişehir temsilcileri, yarışmada tüm dikkatleri üzerine çekti. 'En İyi Tasarım' ödülünü ve 'Teşvik' ödülünü alan 'ESATAMAT', protokol üyelerinin de dikkatinden kaçmadı. Yarış alanında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nden mezun olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aracın gövdesine imza atarken, Selçuk Bayraktar'da hatıra fotoğrafı çekindi.

"'En İyi Tasarım' ve 'Teşvik' ödüllerini de alarak gururla Eskişehir'e döndük"

Yarışmaya hazırlık sürecini ve gelen başarıları anlatan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, "Dünya'da gelişen talepler doğrultusunda bizde okulumuzda elektrikli araç yapma kararı verdik. Taner Tüysüz öğretmenimizin başkanlığında, diğer bölüm öğretmenleri ve bölüm öğrencileriyle birlikte 6 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak elektrikli otomobilimizi yaptık. İzmit Körfez Pisti'ndeki 40 okulun katıldığı yarışmaya katıldık. Katıldığımız yarışı altıncı olarak tamamladık. Ayrıca 'En İyi Tasarım' ve 'Teşvik' ödüllerini de alarak gururla Eskişehir'e döndük. Bu bizim için bir tecrübe oldu. 5 gün süren bu yarışmanın alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kattığı tecrübeyle önümüzdeki seneye hazırlanacağız. Daha hafif bir araç ile katılarak daha az yakıt ile daha çok yol gitmeyi hedeflediğimiz yeni otomobil için çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'i gururla temsil ettiğimizi düşünüyoruz"

Yarışmanın teknik detayları hakkında bilgi veren ESATAMAT Takım Danışmanlığını yapan Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Ahmet Tunçbilek, "Yarışlarda 2 gün yarıştık. Birisinde ikinci birisinde altıncı olduk. Aracımız teknik şartnamelerden geçerek bu yarışa katılmaya hak kazandı. Aracımızın yan tarafında 2 tane pulumuz var. O pulları teknik şartlardan geçerek kazandık. Dinamik sürüş testi, fren testi, elektrik testi gibi testlerden geçerek yarışa katıldık. Eskişehir'i gururla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl aracımızı komple değiştirip daha hafif bir araç yaparak dereceye girmeyi düşünüyoruz. Bütün ödülleri toplamayı düşünüyoruz" dedi.

"İlk turdan sonra tedirginliğim kalktı"

TÜBİTAK'ın desteklediği TeknoFest'in liseler arası elektrikli otomobil yarışmasında ESATAMAT'ın pilotluğunu yapan 12'nci sınıf öğrencisi Emre Yüksel ise yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Liseler arasında düzenlenen ilk yarış olduğu için deneme yanılmayla geçti. Önümüzdeki yıllarda deneme yanılmalardan çıkarttığımız tecrübelerle daha güzel, daha hafif ve daha verimli bir şekilde yarış gideceğimizi düşünüyorum. Birinci olmak için yarışa tekrar katılmayı düşünüyoruz. Bunun için projelerimiz devam ediyor. İlk gün piste alışmak için test sürüşleri oldu. Piste ilk çıktığımda heyecanlıydım. Tedirginlik hissediyordum. İlk turdan sonra tedirginliğim kalktı. Yarışmaya 80 okul başvurdu. İlk elenmeden sonra 40 araç kaldı. Final turunda 21 araç yarıştı. Bu yarıştan altıncı olarak çıktığımız için gurur duyuyoruz.