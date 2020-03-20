Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:32
Eskişehir'de uyarılar dikkate alındı, Cuma namazı cemaatle kılınmadı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'ne Cuma namazı için gelenler kapılara asılan 'koronavirüs' uyarılarını okuyup camiden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise vakit namazını bireysel olarak cami bahçesinde kıldığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplu halde namaz kılınmaması için Cuma namazı ve Kandil gecesi camilerin cemaate kapatılması kararını aldı. Eskişehir kent merkezindeki tarihi Reşadiye Camii'nin kapılarına da camilerin kapalı olduğuna dair uyarı yazıları asıldı. Yazıda, "Koronavirüsün yayılma riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde Cuma günü ve Kandil gecesi camimiz kapalı olacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONSLAR YAPILDIÖğle namazı ezanının ardından cami hoparlörlerinden de "Aziz milletimizin dikkatine, ev veya iş yerlerinde öğlen namazını kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunmamız için dua edelim. Alınan tedbirlere uyalım, Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusun" anonsları ile vatandaşlara 'evlerinizde kalın' denildi.UYARILARI OKUYAN CAMİDEN AYRILDISalgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Cuma namazı için Reşadiye Camii'ne gelenler, kapılardaki uyarıları okuyup camiden ayrıldı. Mahmut Yılmaz (76), "Namaz için camiye geldim, dün açıktı. Cuma kılacak değilim zaten vakit namazını kılmak için geldim. Cemaatle kalabalık kılmak olmaz" dedi. Bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.SOKAKLAR DA BOŞALDI

Eskişehir'de, yetkililerin 'evinde kal' uyarılarına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu görüldü. Kentte sokaklar boşalırken, toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerinde seyahat edenlerin de maske taktığı gözlendi.


Kaynak: DHA

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