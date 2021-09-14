Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de polis ekiplerinin

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği T.B'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark eden şüpheli, kovalamaca sonucu Talatpaşaoğlu Sokak'ta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli uyuşturucu hap ile yakalandı - Haberler
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