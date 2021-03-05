Eskişehir'de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Eskişehir'de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında (2)

05.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:59
Eskişehir'de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında (2)

ADLİ KONTROL VE ELEKTRONİK KELEPÇEEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP eski il başkanı E.T., il yönetim kurulu eski üyesi M.S.A.

ADLİ KONTROL VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP eski il başkanı E.T., il yönetim kurulu eski üyesi M.S.A. ve il disiplin kurulu eski üyesi R.R. ve D.A. savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararıyla yurt dışına çıkış yasağı, 1 şüpheli hakkında ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle Eskişehir sınırları dışına çıkmama cezası verildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hande Soral Hakan Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ünal Karaman Emre Taşdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 19:00:36. #1.16#
title