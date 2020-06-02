Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 1 meslekten ihraç astsubay ile ve 2 askeri okuldan ilişiği kesilen toplam 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA