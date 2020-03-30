Eskişehir'de de taksiler sınırlandırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, Yaşam

Eskişehir'de de taksiler sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre, Eskişehir'de bugün itibari ile ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi.

30.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:49
Eskişehir'de de taksiler sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre, Eskişehir'de bugün itibari ile ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi.

Eskişehir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.00'dan 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabilmesine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık olarak devam etmesine, alınan kararın Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası, belediyeler ve kolluk birimlerine bildirilmesine ve uygulamanın bu kurumlar tarafından takip edilmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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