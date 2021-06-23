Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'taki kabri başında anıldı
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Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'taki kabri başında anıldı

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'taki kabri başında anıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, vefatının birinci yılında Tokat'ta anıldı.

Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, vefatının birinci yılında Tokat'ta anıldı.

Akdağ'ın Ormanbeyli köyündeki kabri başında düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Vehbi Akdağ'ın hayatı ve başarıları anlatıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Akdağ'ın katıldığı müsabakalarda Türk milletinin göğsünü kabarttığını, bağımsızlığın sembolü bayrağı göndere çektirmeyi başardığını belirterek, "Mekanı cennet olsun." dedi.

Törene Akdağ'ın ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, Tokat'taki kabri başında anıldı - Haberler Spor
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