Esenyurt'ta bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu
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Esenyurt'ta bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu

06.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:02
Esenyurt'ta bir kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu

Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye çevredekiler tepki göstererek engel oldu. O anları çevredekiler cep telefonları ile kaydetti.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı. Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi.

TARAFLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 14:10:52. #1.14#
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