(ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
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(ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Veysel TİMDU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

10.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:29
(ESENYURT'TA 5 KATLI BİNADA YANGIN; MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Veysel TİMDU/ İSTANBUL DHA

'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 7 ile 9 yaşındaki iki çocuğun evde yalnızken çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Dairedeki alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların binayı sarması sonucu mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından merdivenle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişiden 10'u ayakta tedavi edilirken, 8'i ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. ve polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: -----------İtfaiye ve sağlık ekipleriMahsur kalanların kurtarılmasıDumandan etkilenenlerin ambulansa alınmasıEkiplerin çalışmaları Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA
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