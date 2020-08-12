Erzurumlu Mümessil Filmi Erzurumlu Mümessil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Erzurumlu Mümessil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mümessil, ilaç mümessili olan Burak'ın başarılı olmak için çabalarken başına gelen talihsiz olayları konu ediyor. Burak ilaç mümessili olan bir adamdır. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine işe başvuran Burak, olumlu sonuç almasının ardından eğitim sürecine başlar. Bu süreçte aşırı disiplinli ve takıntılı şube müdürü Enver ile tanışan Burak, eğitimini tamamlamasının ardından iki kişiyle birlikte mümessil olarak seçilere mesleğine başlar. Kendisi ile birlikte seçilen mümessillerden biri de kendisine aşık olan Nazike'dir. Mesleğinde başarılı olmak ve ilaç kotasını doldurmak için zamana karşı yarışan Burak, bu sırada kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Erzurumlu Mümessil

Yapımcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 11.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com